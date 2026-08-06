Realizarán en Durango conferencia por el centenario del natalicio de Fidel Castro

En el marco del centenario del natalicio de Fidel Alejandro Castro Ruz, el próximo 13 de agosto de 2026 el Movimiento Antorchista en Durango anunció la realización de una conferencia magistral y otras actividades conmemorativas que se llevarán a cabo del 13 al 19 de agosto en diferentes ciudades del país, incluido Durango.

La organización aseguró que recordar a Fidel Castro es reivindicar a una de las figuras políticas más importantes de la historia contemporánea, al considerar que, como líder, puso su inteligencia y voluntad al servicio de los sectores más humildes.

El dirigente estatal, Pedro Martínez Coronilla, precisó en rueda de prensa que la ponencia principal llevará por título "100 años con Fidel Castro Ruz: vigencia de su obra y pensamiento", la cual se realizará el jueves 13 de agosto en Tecomatlán, Puebla.

Entre las actividades programadas en Durango se contempla un recital de poesía, la elaboración de periódicos murales y un evento en la Plaza de Armas el 16 de agosto, que incluirá música de trova, discursos alusivos y bailes cubanos.

Martínez Coronilla reiteró que, desde la perspectiva del Movimiento Antorchista, Fidel Castro mantuvo una lucha constante contra el imperialismo y defendió la soberanía de diversos pueblos, por lo que consideró que su pensamiento continúa vigente.

Asimismo, señaló que el programa conmemorativo busca rescatar el ejemplo de dignidad y valentía de la Revolución Cubana como una fuente de inspiración para la lucha del pueblo mexicano y de otros pueblos del mundo.

Como invitados especiales, dijo que se prevé la participación de representantes de las embajadas de Cuba, China, Rusia, Nicaragua e Irán.