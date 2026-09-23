Realizarán en Durango jornada de donación altruista de sangre 

Con el propósito de fortalecer la cultura de solidaridad y responsabilidad social entre la comunidad universitaria, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Fader y Cipol) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) llevará a cabo una jornada de donación altruista de sangre este jueves 24 de septiembre de 2026, en la Sala de Juicios Orales 1, en un horario de 07:30 a 11:30 horas.

Los estudiantes participantes en esta jornada podrán acreditar su Formación Integral, al presentar su comprobante de donación de sangre efectiva.

Entre los requisitos para ser donante, de acuerdo con los lineamientos del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud del Estado de Durango (SSD), se debe presentar identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cartilla militar o cédula profesional), tener entre 18 y 65 años y un peso mayor a 52 kilogramos.

Asimismo, es necesario presentar un ayuno mínimo de seis horas (evitando lácteos, carnes y grasas), haber descansado un mínimo de siete horas (no estar desvelado), no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas y disponer de más de dos horas para el proceso de exámenes y la donación.

Además, es requisito no estar enfermo al momento de donar, ni padecer enfermedades del corazón, epilepsia o ataques, entre otros padecimientos; avisar en caso de estar consumiendo algún medicamento y no ser adicto a alguna droga.

Entre los requisitos también se pide: no haberse realizado tatuajes, acupuntura, perforaciones o inyecciones con agujas usadas en el último año; no haber recibido transfusiones previas en el último año; y no practicar la prostitución ni tener prácticas sexuales de riesgo.

En el caso de las mujeres, no deben estar embarazadas ni en periodo de amamantamiento.