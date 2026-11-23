Al grito de ¡Viva Cristo Rey!, fieles católicos participaron en las actividades por la festividad de Cristo Rey y el Día del Laico, que incluyeron una peregrinación en la capital de Durango y otra en la comunidad de Antonio Amaro, del municipio de Guadalupe Victoria.

A lo largo del recorrido (que abarcó caminos rurales) los asistentes avanzaron portando estandartes, globos rojos y blancos, así como distintivos alusivos a la conmemoración de los Santos Mártires Duranguenses.

Asimismo, en la peregrinación que hubo en la capital del estado, entre los asistentes destacaron familias que durante la movilización, hicieron oraciones y portaron lonas solicitando el pronto regreso del joven Carlos Emilio.

También en la ciudad de Durango, como parte de las actividades, en la parroquia de Cristo Rey se organizó una Solemne Vigilia.