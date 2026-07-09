Reanudan regularización de autos extranjeros en Durango: ¿cuándo vence el plazo?

Se ha retomado el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera en el país, el cual había sido suspendido por el Gobierno de México en diciembre de 2025.

El principal reto para los propietarios es el factor tiempo, ya que solo quedan dos meses y medio para que concluya el plazo legal.

Miguel Campos, titular del amparo que frenó el decreto presidencial de suspensión, recordó que en diciembre del año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum emitió una orden para detener la campaña de regularización.

Dicho programa originalmente estaba programado para concluir en septiembre de 2026.

Ante esta medida, la agencia de Servicios Aduanales promovió un juicio de amparo contra el decreto del Ejecutivo.

Recientemente, las autoridades judiciales fallaron a favor de los solicitantes, lo que permite reactivar el proceso de regularización. No obstante, la fecha límite inamovible sigue siendo septiembre de 2026.

Miguel Campos detalló que actualmente en el estado de Durango existen entre 18 mil y 25 mil vehículos de procedencia extranjera que podrían beneficiarse de este esquema.

Asimismo, destacó que este año el programa se amplió para incluir modelos 2021 y anteriores.

​Aunque el trámite se puede realizar directamente en las aduanas, el vocero aclaró que en la entidad el proceso se facilita a través de la agencia ACER Servicios Aduanales, ubicada en la plaza Palmas de la ciudad de Durango, o en el Auto Club de la colonia Flores Magón, en el municipio de Gómez Palacio.

Para iniciar el proceso, los interesados deben presentar una identificación oficial, el título de propiedad del vehículo y siete fotografías que muestren todos los ángulos y lados de la unidad. Posteriormente, la empresa contrata los servicios de la agencia Carfax, encargada de verificar que el automóvil no cuente con reporte de robo en los Estados Unidos. Una vez que se confirma que la unidad está limpia, se procede a concluir el trámite.

​"Ya dialogamos con Óscar Galván, de la Secretaría de Seguridad Pública, y con las autoridades de Recaudación. A ambos les mostramos la documentación legal y oficial del amparo que nos faculta para reiniciar, de manera formal, los trámites de regularización de autos de procedencia extranjera", concluyó Miguel Campos.