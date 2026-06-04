Reaparece AMLO y defiende a Sheinbaum

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo "sin condiciones" a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral.

A través de una carta difundida este miércoles desde Palenque, Chiapas, López Obrador sostuvo que funcionarios estadounidenses buscan debilitar al movimiento de Morena y fortalecer a la oposición mexicana con el objetivo de recuperar influencia sobre el gobierno mexicano.

En el documento, López Obrador expresó sorpresa por el cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump.