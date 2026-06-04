Nacional

AMLO

Reaparece AMLO y defiende a Sheinbaum

Reaparece AMLO y defiende a Sheinbaum

Reaparece AMLO y defiende a Sheinbaum

EL UNIVERSAL
Agrega a El Siglo de Durango en Google

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su apoyo "sin condiciones" a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que los recientes señalamientos y presiones del gobierno de Estados Unidos contra México tienen un trasfondo político y electoral.

A través de una carta difundida este miércoles desde Palenque, Chiapas, López Obrador sostuvo que funcionarios estadounidenses buscan debilitar al movimiento de Morena y fortalecer a la oposición mexicana con el objetivo de recuperar influencia sobre el gobierno mexicano.

En el documento, López Obrador expresó sorpresa por el cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump.

Escrito en: AMLO SHEINBAUM López, Sheinbaum, gobierno, Obrador

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Nacional

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas