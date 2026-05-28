Reaparece Ismael Hernández Deras tras estar hospitalizado; 'sigo en franca recuperación', dice

Después de varios días de incertidumbre en torno a su estado de salud, el exgobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, reapareció públicamente a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de agradecimiento tras haber permanecido hospitalizado.

En una publicación realizada este jueves 28 de mayo, el también exdirigente nacional de la CNC expresó su gratitud hacia familiares, amigos, médicos y personas que estuvieron al pendiente de su evolución durante los días que calificó como difíciles.

“Agradecer también es una forma de abrazar la vida”, escribió Hernández Deras en el mensaje que acompañó el video, en el que se le observa hablando directamente a quienes le enviaron muestras de apoyo, oraciones y buenos deseos.

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Agradece apoyo tras días difíciles

En su mensaje, el exmandatario señaló que no quería dejar pasar la oportunidad que le estaba dando la vida para agradecer las oraciones, misas, llamadas, mensajes y muestras de cariño recibidas tanto por él como por su familia.

“No tengo palabras que puedan ocupar el de mi agradecimiento, para con la vida, para con Dios y con todas y todos ustedes que de una forma u otra estuvieron al pendiente en estos días difíciles de mi salud”, expresó.

Hernández Deras también reconoció el respaldo brindado a su familia durante el proceso, al señalar que ese acompañamiento les ayudó a mantenerse fuertes en medio de la situación.

“Gracias por hacer fuerte a mi familia, por apoyarles y sostenerles, lo valoro enorme”, dijo en el video.

“Sigo en franca recuperación”

Aunque no dio detalles sobre el padecimiento que lo llevó al hospital, el exgobernador confirmó que actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

“Sigo en franca recuperación, poniendo todo de mi parte y con el mejor deseo de que pronto nos volvamos a saludar”, señaló.

La reaparición ocurre luego de que el pasado 10 de mayo se diera a conocer que Hernández Deras se encontraba delicado de salud y que habría sido trasladado a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.

En aquel momento, no se ofrecieron detalles oficiales sobre su padecimiento, aunque trascendió que su evolución era favorable.

Con este mensaje, Ismael Hernández Deras reaparece públicamente y pone fin, al menos por ahora, a varios días de silencio sobre su estado de salud, al confirmar que continúa recuperándose y agradecer las muestras de apoyo recibidas.