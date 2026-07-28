Reapareció José Ramón Enríquez... ¿solo en su faceta de médico?

Reapareció en redes sociales José Ramón Enríquez Herrera, a quien no se le había visto públicamente desde aquella rueda de prensa en la que, tras una abultada derrota en la elección para la alcaldía capitalina, en 2025, anunció que había interpuesto una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral argumentando inconsistencias durante el proceso de conteo de votos.

El excandidato de Morena perdió dicha elección por casi 40 mil votos frente al actual alcalde, José Antonio Ochoa, del PAN-PRI, pero también fue superado por Francisco Franco Soler, de Movimiento Ciudadano, por casi 12 mil sufragios. Desde entonces, solo publicaciones genéricas en sus cuentas oficiales, principalmente dedicadas a la selección de futbol y al Mundial.

Por eso llamó la atención que Enríquez Herrera regresara a la escena mediática, pero al parecer no como político (aunque sigue manteniendo el logotipo de Morena en su fotografía de perfil), sino en su faceta de médico oftalmólogo, con un claro mensaje de haber vuelto a su tierra, al "Durango feliz, de pie y con futuro".

Enríquez Herrera explicó en su video que su "ausencia" se debió a una larga estancia en Massachusetts, en los Estados Unidos, debido a un intercambio académico donde se especializó en cuestiones médicas para aplicar en su profesión. Adelantó que en Durango ya se podrán realizar procedimientos quirúrgicos de córnea con una corporación internacional que no tiene presencia en México, pero que pronto estará trabajando en el estado, con la apertura de más espacios médicos y consultorios.

Con una bata blanca, desde su consultorio personal, el médico explicó lo que viene en cuestión de salud, sobre todo a través de nuevas tecnologías que no existen en la entidad, además de mantener sus jornadas médicas quirúrgicas gratuitas, que de alguna forma le han ayudado a posicionarse mediáticamente en los últimos años.

Desde luego los comentarios de los ciudadanos no se dejaron esperar y algunos comenzaron a especular que su reaparición se debía a la proximidad de una nueva elección, aunque la mayoría le reconoció su labor altruista en temas de salud, donde le pidieron enfocar sus esfuerzos.

Lo que sí es cierto es que Enríquez Herrera hizo ruido con su regreso a Durango y seguramente provocó malestar en varios políticos a los que no les agradó tenerlo otra vez en la escena pública, pues a pesar de que este primer mensaje tiene toda la apariencia de ser exclusivamente médico, no se descarta que sea un primer aviso con miras a la elección del 2027. ¿Será?

¿EXTORSIONES EN LA FERIA?

Son varios ya los reportes que han hecho a El Siglo de Durango algunos ciudadanos sobre presuntas extorsiones que se están cometiendo en los estacionamientos de la Feria de Durango, donde una grúa se lleva los automóviles estacionados y luego exigen dinero para devolverlos.

Esta situación desde luego fue consultada con las autoridades de Vialidad en el municipio, quienes descartaron que los agentes municipales sean responsables, pues actualmente no se están aplicando multas en el recinto ni en los alrededores, ya que existe una campaña de concientización para evitar sanciones.

Sin embargo, los hechos siguen presentándose, sobre todo con vehículos con placas foráneas, a quienes les aseguran que se quedaron mal estacionados y que, para evitar ser llevados a un corralón, les piden pagar lo del "arrastre", con cantidades que alcanzan hasta los 5 mil pesos por vehículo.

Hasta el momento, quienes han denunciado estas situaciones aseguran no haber presentado una denuncia formal en la Fiscalía del Estado por "recomendaciones" de los mismos operadores de las grúas, quienes les advierten que se pueden meter en más problemas.

¿Qué tendrá que decir la Fiscal sobre este asunto? Sería un grave error que, algunos vivales pretendan querer hacer negocio con los asistentes a la Feria que tanto presumen como de las más seguras del país. ¿O tampoco querrán investigar? Veremos.