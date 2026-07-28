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Reapertura de la frontera impulsará a los ganaderos de Durango, afirman

Iván Gurrola reconoce esfuerzo de productores de Durango por trabajar en favor de la sanidad de sus hatos.   

Reapertura de la frontera impulsará a los ganaderos de Durango, afirman

Reapertura de la frontera impulsará a los ganaderos de Durango, afirman

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La reapertura de la frontera de Estados Unidos para la exportación de ganado traerá beneficios directos para miles de productores duranguenses, que durante meses han sufrido el cierre de las fronteras, afirmó el coordinador de regidores de Morena, Luis Iván Gurrola Vega.

El edil destacó que esta decisión es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, las autoridades sanitarias y el sector ganadero, lo que permitió restablecer la confianza en los protocolos zoosanitarios aplicados en el país.

“Hoy se demuestra que, con diálogo, responsabilidad y trabajo técnico, se pueden abrir nuevamente los mercados internacionales para los productores mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con determinación para defender los intereses del campo y de quienes viven de la ganadería”, expresó.

Gurrola Vega señaló que Durango es uno de los estados con mayor vocación ganadera del país, por lo que la reapertura de la frontera permitirá que los productores recuperen oportunidades de exportación, obtengan mejores precios para su ganado y fortalezcan la economía de cientos de familias que dependen de esta actividad.

Para finalizar el entrevistado celebró que el día de ayer aterrizo en el estado de Chihuahua, un cargamento con las primeras dos millones quinientas mil moscas estériles que habrán de hacer frente a la plaga del gusano barrenador, que tanto a afectado a este sector productivo de nuestro país.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: GANADEROS DURANGO productores, frontera, reapertura, trabajo

               

                
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