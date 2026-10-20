Rebasan 4 presas su nivel máximo

EL SIGLO DE DURANGO

Un total de cuatro presas de la entidad alcanzaron o rebasaron el 100 por ciento de su capacidad de almacenamiento, luego de que en lo que va del mes las 10 principales presas del Estado recibieron un ingreso acumulado de 249 millones de metros cúbicos de agua.

Durante este periodo, los embalses se han visto favorecidos por los escurrimientos provenientes de las zonas altas de sus cuencas respectivas con un beneficio notable en las presas del norte del estado, las cuales a finales de septiembre se situaban entre el 24 y el 27 por ciento de su capacidad.

En este sector, la presa San Gabriel, ubicada en el municipio de Ocampo, pasó del 24 al 33.1 por ciento actual. Por su parte, la Lázaro Cárdenas, en Indé, ascendió del 27 al 36.8 por ciento, mientras que la presa Villa Hidalgo se mantiene en un 36.4 por ciento.

En lo que respecta al Distrito de Riego 052 -que comprende las tres presas del municipio de Durango, la Caboraca en Canatlán y la Francisco Villa en Poanas-, el almacenamiento general promedio se ubica en el 96.2 por ciento.