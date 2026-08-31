Rebeca Bernal, cerca del Manchester United: será la primera mexicana en la liga de Inglaterra

El fútbol femenino mexicano se encuentra al borde de un hito histórico. La defensora central Rebeca Bernal está muy cerca de concretar su fichaje con el Manchester United Women de la Women’s Super League de Inglaterra. El movimiento tomó fuerza tras confirmarse su ausencia justificada con el Washington Spirit en el reciente triunfo 1-0 sobre Bay FC en la NWSL, según reportes de The Cutback.

De concretarse la transacción entre el equipo estadounidense y el club británico, la capitana tricolor se convertirá en la primera futbolista mexicana en disputar la máxima categoría del balompié inglés. Este traspaso representará un parteaguas para el deporte nacional, abriendo de manera oficial las puertas de la WSL para el talento femenino de México.

Uno de los estandartes del balompié azteca

La directiva de los Red Devils ha puesto la mira en la zaguera impulsada por sus credenciales tácticas y liderazgo internacional. Con la Selección Mexicana, la futbolista de 29 años se ha consolidado como pilar defensivo gracias a su lectura de juego, salida limpia con balón controlado, contundencia aérea y polivalencia para desempeñarse como central o mediocampista de contención.

Sus pergaminos están respaldados por una carrera brillante en Rayadas de Monterrey, club donde militó durante ocho años desde el origen de la Liga MX Femenil. En el equipo regiomontano disputó 282 partidos oficiales, máxima cifra histórica del club, anotando 70 goles pese a su posición defensiva y levantando cuatro títulos de liga antes de dar el salto al extranjero.

Su paso por la NWSL ratificó su adaptación al fútbol de máxima exigencia física. Tras unirse al Washington Spirit en febrero de 2025, Bernal disputó 41 de 47 encuentros de liga, afianzándose como titular inamovible en la zaga capitalina antes de ser identificada por el conjunto de Mánchester para reforzar su plantilla.

El desembarco de Rebeca Bernal en el fútbol inglés representa una operación estratégica para el Manchester United en su búsqueda de solidez defensiva. Las negociaciones se encuentran en su fase de cierre, a la espera de los exámenes médicos y la firma formal que concretará un traspaso histórico para el deporte mexicano.