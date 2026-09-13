Rebeca Bernal debuta con el Manchester United en la Super League de Inglaterra ante Chelsea

En una jornada verdaderamente histórica para el fútbol femenil mexicano, la defensora Rebeca Bernal concretó su esperado debut oficial con la camiseta del Manchester United este domingo 13 de septiembre de 2026. La capitana de la Selección Mexicana dio un paso trascendental en su trayectoria internacional al sumar sus primeros minutos en la exigente Women's Super League de Inglaterra.

El estreno de la nacida en Tampico tuvo lugar durante la segunda fecha del campeonato inglés, en un encuentro donde las Red Devils recibieron al Chelsea FC Women. El compromiso resultó sumamente complejo para el conjunto local, que terminó sufriendo un amargo descalabro por marcador de 5-0 ante la abrumadora contundencia del cuadro visitante.

Destacó, pese al mal momento de su equipo

Bernal inició el encuentro desde el banquillo de suplentes portando el dorsal número 16. Fue exactamente al minuto 61 cuando el cuerpo técnico decidió enviarla al terreno de juego en sustitución de la mediocampista británica Ella Toone, con la firme intención de reordenar la línea defensiva ante el constante asedio del rival.

Durante sus 29 minutos disputados sobre el césped, la zaguera azteca exhibió carácter, liderazgo e intensidad en la marca. A pesar del esfuerzo colectivo, la alta presión rival provocó que Bernal fuera amonestada con tarjeta amarilla al minuto 83, registrando así su primera llamada de atención dentro del competitivo balompié británico.

Busca ganarse su lugar en la liga inglesa

Tras consolidarse como una figura emblemática e histórica en las Rayadas de Monterrey y acumular valiosa experiencia en el Washington Spirit de Estados Unidos, su arribo a la liga inglesa representa un hito trascendental. Su presencia en la plantilla mancuniana abre nuevas vías para el desarrollo del talento femenino nacional en Europa.

El Manchester United Femenil deberá dar vuelta a la página rápidamente para corregir desajustes tácticos de cara a sus próximos compromisos. El equipo visitará al Arsenal WFC el sábado 19 de septiembre, escenario donde Rebeca Bernal buscará ganarse la confianza de la estratega y adueñarse de un puesto titular.