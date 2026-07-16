Reborujo oficial

Reborujo es considerado un regionalismo que significa lío, enredo, confusión. Se emplea para describir algo que está desordenado, revuelto o cuando una persona se confunde y no comprende una situación.

Eso es justamente lo que proyecta el gobierno mexicano ante el tema de la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada y que la presidenta Sheinbaum volvió a colocar, de manera inesperada e intempestiva, en la agenda mediática.

Terminó la participación mundialista del seleccionado nacional de futbol y con ella desapareció la cortina de humo para tapar cualquier otro tema, positivo o negativo, que se quisiera posicionar. Sorprendió la forma en como Claudia Sheinbaum subió el tono en la conferencia mañanera, en días pasados, para retomar el tema de la extracción del Mayo Zambada.

Atrás dejó el manejo mesurado y diplomático con el que se había conducido de manera pública ante diferencias narrativas con el gobierno norteamericano. Al parecer, dos noticias en particular la predispusieron para su reacción.

El adelanto del libro del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y un reportaje dado a conocer por el periodista especializado en noticias del narco, Luis Chaparro.

En “Zonas fronterizas: Mi pelea por una América inclusiva”, Salazar, entre otras cosas, afirma que López Obrador teme lo que Ismael “El Mayo” Zambada confiese ante las autoridades norteamericanas.

Por otro lado, el reportaje difundido en el sitio “Pie de nota” da a conocer que fuentes del FBI confirman haber llevado una operación encubierta, sin notificar al gobierno de México, para extraer y trasladar a Zambada a Estados Unidos.

Por si fuera poco, la aeronave utilizada para ese propósito está expuesta en el War Eagles Air Museum, un museo que exhibe aviones de guerra en Santa Teresa, Nuevo México.

Al parecer, la molestia obnubiló el juicio de la mandataria que desde un día antes anunció que trataría el tema en la mañanera, acompañada de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. En términos generales la estrategia de control de daños se centró en denunciar injerencismo del gobierno norteamericano a través del FBI, inferir que la Administración Trump pactó con Los Chapitos y señalar a Salazar como un mentiroso por negar la participación de su país en la extracción de Zambada.

La estrategia, por llamarla de algún modo, se acompañó por una posterior rueda de prensa de la Fiscalía General de la República.

Resultado de todo esto: un reborujo total. No se respondieron las preguntas esenciales, ¿Quién mató a Melesio Cuén? ¿Rocha Moya estuvo en la finca donde secuestran a “El Mayo”? ¿ Por qué soltaron al piloto de la aeronave donde trasladaron al “señor del sombrero” y por qué lo extraditaron a Estados Unidos? ¿Por qué Rocha ordenó a la fiscalía de Sinaloa que hicieran un montaje en una gasolinera para dar a entender que ahí perdió la vida Cuén en un asalto?.

Lo único nuevo que comunicó la FGR es que “siguen investigando” y que la única persona que puede aportar más información para armar una relatoría de los hechos ocurridos el pasado 25 de julio de 2024, el piloto de la aeronave, fue extraditado hace tiempo a los Estados Unidos.

Más allá de una posible violación a leyes y tratados internacionales y de un probable injerencismo, lo que prevalece de todo este episodio, es sin lugar a dudas la reticencia a proteger a Rocha Moya, al senador morenista Isunza y demás personajes señalados por la Administración Trump. Todo un reborujadero oficial.

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