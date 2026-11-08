Recapturan a la mamá de 'El Cromo' cuando salía de prisión

La mamá de uno de los líderes de "Los Cromos", AST alias "Na Shio Terán", fue recapturada cuando salía de prisión en el penal femenil de Tanivet, por su probable responsabilidad en el asesinato de un hombre identificado como REM en San Pedro Tapanatepec.

El homicidio ocurrió el 30 de mayo de 2023, cuando la víctima se encontraba en calles del barrio Cantarranas, en San Pedro Tapanatepec, donde fue privada de la vida mediante disparos de arma de fuego.

La detenida es madre de ISS, alias "El Cromo" o "Comandante Cromo", señalada como líder del grupo criminal denominado "Los Cromos" , facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

Na Shio Terán ya había sido detenida hace tres años por delitos contra la salud y obtuvo su libertad. ; pero al salir de prisión fue interceptada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y aprehendida nuevamente, ahora por el delito de homicidio.

La madre de "El Cromo" fue puesta a disposición ante la autoridad correspondiente para continuar con los procedimientos legales y ponerla a disposición del órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.