Recetas para un pan de muerto diferente para este próximo Día de Muertos

Con la llegada del Día de Muertos, los hogares mexicanos comienzan a llenarse de flores de cempasúchil, veladoras y alimentos dedicados a recordar a quienes ya fallecieron. Entre ellos destaca el tradicional pan de muerto, uno de los productos más representativos de esta celebración.

Aunque la receta clásica continúa siendo una de las favoritas, actualmente existen distintas alternativas para quienes desean experimentar con nuevos sabores. Desde rellenos cremosos hasta ingredientes de otras culturas, este alimento ha encontrado nuevas formas de reinventarse sin perder su esencia.

Pan de muerto relleno de nata

Una de las variantes más populares es el pan de muerto relleno de nata, que conserva la textura esponjosa de la preparación original, pero incorpora un relleno cremoso.

Para elaborar aproximadamente seis piezas se necesitan: 300 gramos de harina, siete gramos de levadura seca, 90 gramos de azúcar, 90 gramos de mantequilla, dos huevos, una yema, 60 mililitros de leche tibia, ralladura de naranja, agua de azahar y una pizca de sal.

Para el relleno se requieren 350 mililitros de crema para batir, 60 gramos de azúcar glass y una cucharadita de vainilla.

La preparación comienza mezclando los ingredientes de la masa hasta conseguir una consistencia suave . Posteriormente, se deja reposar hasta duplicar su tamaño, se forman los panes con sus decoraciones y se hornean a 180 grados durante aproximadamente 20 a 25 minutos.

Mientras se enfrían, se bate la crema con el azúcar glass y la vainilla hasta obtener una textura firme. Finalmente, los panes se cortan por la mitad y se rellenan con la mezcla, manteniéndolos refrigerados hasta servir.

Pan de muerto con chocolate

Para quienes disfrutan de los postres con cacao, el pan de muerto con chocolate representa una alternativa que combina los ingredientes tradicionales con un sabor más intenso.

Para preparar aproximadamente ocho piezas se requieren: 500 gramos de harina, 10 gramos de levadura seca, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla, dos huevos, una yema, 180 mililitros de leche tibia, 120 gramos de chocolate semiamargo troceado, ralladura de naranja, vainilla y sal.

Primero se activa la levadura con un poco de leche tibia y azúcar. Después, se mezcla con el resto de los ingredientes, incorporando gradualmente la mantequilla hasta conseguir una masa homogénea.

Posteriormente, se agregan los trozos de chocolate y se deja reposar la preparación hasta duplicar su volumen. Una vez formados los panes, se hornean a 180 grados durante aproximadamente 20 a 25 minutos.

Al retirarlos del horno, pueden barnizarse con mantequilla derretida y cubrirse con azúcar, obteniendo una versión que combina el sabor tradicional con las notas del chocolate.

Pan de muerto con matcha

Entre las opciones menos convencionales destaca el pan de muerto con matcha, un ingrediente japonés elaborado con hojas de té verde molidas que aporta un sabor ligeramente amargo y una característica tonalidad verde.

Para elaborar aproximadamente seis piezas se necesitan: 500 gramos de harina, 10 gramos de levadura seca, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, dos huevos, 180 mililitros de leche tibia, 15 gramos de matcha en polvo, vainilla y sal.

La preparación comienza mezclando la harina con el matcha, mientras que la levadura se activa por separado con leche tibia y azúcar.

Después, se incorporan los ingredientes restantes hasta obtener una masa uniforme que deberá reposar aproximadamente una hora o hasta duplicar su tamaño.

Posteriormente, se forman los panes y sus decoraciones, se dejan reposar nuevamente durante unos 30 minutos y se hornean a 175 grados durante aproximadamente 20 a 25 minutos. Finalmente, pueden cubrirse con mantequilla y azúcar.

Una tradición que continúa reinventándose

Más allá de las diferentes preparaciones, el pan de muerto conserva un significado especial dentro de las celebraciones mexicanas. Su forma circular suele relacionarse con el ciclo de la vida y la muerte, mientras que las tiras de masa representan huesos.

De esta manera, preparar pan de muerto en casa representa una oportunidad para compartir tiempo en familia y mantener viva una de las costumbres gastronómicas más importantes de México.