Rechaza 94.3% de trabajadores del IMSS en el estado de Durango propuesta salarial

Un rotundo rechazo a la propuesta de aumento salarial presentada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expresaron los trabajadores del organismo en Durango, donde el 94.3 por ciento de los votos emitidos fue en contra del ofrecimiento.

Tras una jornada de votaciones, poco después de las 11:00 de la noche, los trabajadores que mantenían un plantón afuera de la sede sindical, sobre la calle Fanny Anitua, señalaron que la base trabajadora en Durango dejó clara su inconformidad, no solo con su participación en la marcha realizada el martes, sino también con su participación en las urnas, en rechazo a la propuesta nacional y a las decisiones de su dirigencia sindical.

Asimismo, denunciaron que la participación en todo el estado alcanzó los cuatro mil 43 trabajadores del IMSS, tanto en La Laguna de Durango como en Pueblo Nuevo y la capital del estado, incluidos empleados de la subdelegación, las unidades de medicina familiar, el Hospital General de Zona número 1, el sindicato y las unidades médicas rurales, entre otras áreas.

De los cuatro mil 43 votos contabilizados en la entidad, el 94.3 por ciento correspondió a trabajadores que rechazaron la propuesta de incremento salarial del 6.8 por ciento global, integrada por un 2.9 por ciento directo al salario tabular y un 3.9 por ciento en prestaciones.

En contraste, el 5.3 por ciento de los participantes votó a favor de la propuesta, mientras que el 0.4 por ciento restante correspondió a votos nulos.

Tras darse a conocer los resultados, los trabajadores levantaron el plantón; sin embargo, advirtieron que se mantendrán atentos para asegurar que la dirigencia sindical en Durango respalde el mandato expresado por la base trabajadora en las urnas.