Rechaza Canaco Durango aumento de dos dígitos al salario mínimo en 2027

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez López, respaldó el posicionamiento de la Concanaco, que pidió incorporar a la discusión del salario mínimo 2027 medidas para reducir cargas fiscales que enfrentan las empresas.

Asimismo, ante los rumores e insistencia federal de un nuevo incremento al salario mínimo de dos dígitos, advirtió que una medida de esta magnitud resultaría “catastrófica” para la formalidad.

“Esto sería catastrófico realmente para la formalidad. Si estamos viendo con los últimos aumentos que ha habido, ha estado aumentando. Años atrás teníamos mayor formalidad que informalidad y le agregas todavía un mayor costo al sueldo, pues va a tender a que mayores empresas cierren o simplemente tengan mayores colaboradores hablando en la informalidad donde no pagan estas obligaciones patronales, donde no pagan los impuestos”, indicó.

Por lo que insistió que un aumento así sería catastrófico para muchas empresas ya que los gastos son considerables.

“Actualmente un empresario de 20 mil pesos que paga a sus colaboradores, su equipo de trabajo, anda pagando entre el 30 y el 40 por ciento de obligaciones patronales, estamos hablando de seis mil a ocho mil pesos más. Y un tema que la informalidad no paga. Una obligación que no paga. La informalidad no cumple con horarios mínimos de trabajo, puede trabajar 50, 60 horas a la semana. Nosotros vamos a estar impactados hacia 38 horas”, estableció.

El planteamiento nacional, presentado por el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), advierte que los incrementos salariales y la reducción gradual de la jornada laboral también representan mayores costos para los empleadores, por lo que deben acompañarse de condiciones que permitan a los negocios sostener sus plantillas y continuar dentro de la formalidad.

La preocupación del sector empresarial es también por el crecimiento de la informalidad laboral en el país. Durante el segundo trimestre de 2026, 33.1 millones de personas trabajaban en esta condición, equivalente al 55.1 por ciento de la población ocupada. Asimismo, 82.5 por ciento del aumento anual de la ocupación correspondió a empleos informales.

Por lo que se hizo un llamado a que la política salarial para 2027 considere el costo completo de generar empleo formal; mejorar el ingreso de los trabajadores, así como establecer condiciones para que las empresas puedan contratar, cumplir con sus obligaciones y conservar sus fuentes de trabajo.