Rechaza Municipio de Durango que perritos de San José III vayan a ser sacrificados

Luego de que una asociación civil dedicada a la protección y resguardo animal, reconocida en Durango, publicara en redes sociales información sobre la situación de los 17 perritos de San José III que fueron resguardados en el Centro de Atención Animal (CAAN) tras el desalojo, y advirtiera sobre la posibilidad de que fueran sacrificados, el Municipio rechazó dicha versión.

En un comunicado oficial, con fecha del sábado 18 de julio, la Dirección Municipal de Salud Pública informó que la versión sobre un posible sacrificio es falsa. Además, aseguró que los perritos se encuentran bajo observación y resguardo, conforme a los protocolos de bienestar animal y salud pública.

De acuerdo con el comunicado, una vez que concluya el periodo de resguardo y se cumplan los protocolos establecidos, los animales podrán ingresar a un proceso de adopción responsable, para integrarse a un hogar que les brinde un entorno seguro.

Asimismo, adelantó que se publicará un álbum fotográfico de cada uno de los animales resguardados para que la población los conozca y puedan integrarse al programa de adopción.

En el caso de otros perros que se encuentran bajo el cuidado del CAAN, la dependencia señaló que también están listos para ser adoptados, por lo que reiteró que ninguno de los animales será sometido a sacrificio.

Sobre el operativo implementado el pasado 12 de julio para la evacuación preventiva y la reducción de riesgos en un predio federal invadido de San José III, las autoridades señalaron que actuaron para salvaguardar la salud y la vida de los habitantes y de sus mascotas.

Finalmente, piden a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de la dependencia y evitar difundir publicaciones sin sustento.