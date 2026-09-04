Recientes, hasta 40 desapariciones de duranguenses en estados vecinos; apoyan a colectivos en búsquedas

El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Carlos Burciaga Rosales, aseguró que se ha brindado acompañamiento a madres buscadoras para que puedan acudir a entidades vecinas como Sinaloa y Zacatecas a realizar diligencias.

Expuso que se les ha apoyado para que puedan realizar labores de búsqueda en anexos, Semefos, centros penitenciarios y para que puedan revisar carpetas de investigación, “nosotros les ayudamos en llevarlos con toda la debida seguridad, con temas de la propia Secretaría de Seguridad Pública el apoyo y la propia Federación nos ayuda también a que las familias vayan y regresen con bien”, indicó.

En tal sentido, explicó que no se cuenta con un registro oficial de personas desaparecidas en otros estados, más que los datos que han proporcionado los propios colectivos, “Un padrón como tal no, es una información extraoficial porque no depende de nosotros. Únicamente los datos que traemos son los que nos comentan los colectivos, que nos han dicho algunos arriba de 23, 26 personas y otro colectivo maneja cerca de 35 a 40 personas”, indicó.

Y precisó que esta información corresponde a datos recientes , “prácticamente es reciente, desde el año pasado, un poquito antes, yo creo que desde que ha sido el tema más fuerte en el tema de Sinaloa, de la violencia que se ha suscitado, pues a partir de esa fecha lo que tenemos es ese registro”, dijo.

Agregó que entre las labores que los colectivos realizan está la pega de pasquines, boletines de búsqueda, entre otras, sobre todo en lugares específicos.