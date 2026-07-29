Recomiendan a duranguenses privilegiar el transporte de pasajeros al salir de vacaciones

Para quienes tienen pensado visitar destinos como Mazatán en estas vacaciones, se emitieron recomendaciones para reducir el riesgo de incidentes, entre los cuales está privilegiar el transporte de pasajeros.

“Todo lo que tiene que ver con las organizaciones de turismo, siempre vamos a incentivar a las personas a viajar. Nosotros más bien lo que invitamos a la ciudadanía es a viajar con cautela, viajar de día. Hay que utilizar ahorita inclusive podría ser también una parte de la recomendación el transporte de pasajeros también esa es otra alternativa”, planteó el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Estado de Durango, Héctor Zaragoza Solís.

Asimismo, exhortó a no salir de las zonas hoteleras, para reducir los riesgos.

“Cuando lleguen a los propios destinos turísticos, llegar directamente a las zonas hoteleras. Los hoteles cuentan con complejos suficientes como para llegar e inclusive ni tener necesidad de salir de los propios lugares porque cuentan con todo, con restaurantes, con bares, algunos ya cuentan inclusive con antros. Buscan inclusive los hoteleros darte toda esa alternativa para que no tengas que salir”, mencionó.

Y es que, expuso que solamente en estos periodos las familias tienen la posibilidad de salir , lo que impacta positivamente en su salud mental.

“Las familias han preponderado siempre y han sido muy resilientes, el turismo es muy resiliente, inclusive lo vimos en la pandemia y preponderan el tema de la salud mental. Porque solamente en las fechas de vacaciones, pues las familias pueden convivir entre sí, los matrimonios se fortalecen, las relaciones inclusive con los propios hijos, las personas regresan cargadas de energía. Y se prepondera ahorita el tema de la salud mental”.

Carreteras vigiladas

Expuso que no se han registrado incidentes en la supercarretera a Mazatlán. “Ahorita tenemos información de la que la propia supercarretera Durango-Mazatlán y todo el transporte turístico que maneja con frecuencias en las propias agencias de viaje, a nosotros no nos han informado de que haya habido ningún incidente en la propia supercarretera , pero sí hemos visto que últimamente se ha incrementado mucho el tema del turismo de transporte de pasajeros, de que las personas se van en transporte de este tipo, desde la central de autobuses o de los diferentes destinos. También puede ser por el tema de la comodidad y muchos a lo mejor de no tener ningún incidente de ninguna especie”, señaló.

Por lo que también pidió confiar en las autoridades, ya que se mantienen operativos en las carreteras. “La supercarretera ahorita con el operativo que implementaron y el operativo que están haciendo en los diferentes destinos de playa, en este caso te cito un ejemplo el de Mazatlán, nosotros le pedimos a la ciudadanía: hay que confiar en las autoridades y hay que permitir que haya un flujo turístico tanto de que ellos vienen a Durango y que de Durango vayan a los diferentes destinos”, estableció.