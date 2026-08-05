Recomiendan a excursionistas de Durango buscar empresas certificadas

Ante el crecimiento del turismo de aventura y de excursionistas en Durango, la Dirección Municipal de Fomento Económico y Turismo recomienda a los usuarios contratar servicios de empresas certificadas, para evitar casos como los que se han denunciado a través de redes sociales, de presunto abandono por parte de guías en las caminatas nocturnas o trekking.

Ya sea para realizar actividades al aire libre, turismo de naturaleza o de aventura, la recomendación es acudir con touroperadoras o empresas que cuenten con el Registro Nacional de Turismo.

La directora de la dependencia, Valeria Gutiérrez Velasco, informó que este registro es muy importante, por lo que recomendó a la ciudadanía preguntar siempre a las empresas si están en ese padrón de Turismo.

"Este registro es totalmente gratuito. Lo entrega la Secretaría de Turismo del Estado, a través del sector federal; sin embargo, aunque es un trámite gratuito que recomendamos a todos los turoperadores realizar, está respaldado por diversos documentos y certificaciones".

Al verificar que una empresa cuenta con este registro, los usuarios tienen mayor certeza de que dispondrá de personal capacitado como guía en materia de seguridad, que ofrecerán un viaje de ida y vuelta seguro, además de que contarán con el equipo necesario.

Otra de las recomendaciones para los usuarios es verificar que la empresa cuente con un domicilio fiscal y confirmar si pertenece a alguna asociación o cámara empresarial.

La funcionaria confirmó que se han detectado algunos grupos que ofrecen este tipo de actividades, mismos que comentó ya fueron invitados a regularizarse y certificarse; sin embargo, aclaró que no se les puede obligar.

Asimismo, aseguró que la difusión y promoción que realizan las dependencias gubernamentales de empresas turísticas de Durango se limita a aquellas que cuentan con el Registro Nacional de Turismo.