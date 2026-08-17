Recomiendan a padres duranguenses no endeudarse en el regreso a clases

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda a los usuarios, ante este regreso a clases, no endeudarse más allá de su capacidad de pago, para evitar complicaciones con las entidades bancarias.

“La recomendación principal es cuidar mucho nuestro dinero, no endeudarnos de más y buscar reciclar los útiles escolares”, comentó Mario Alvidrez Cordero, delegado de la Condusef en Durango.

Dijo que las familias deben hacer todo lo necesario para ahorrar y evitar adquirir compromisos con entidades financieras o llevar al límite las tarjetas de crédito.

Indicó que, en muchos casos, se pueden reciclar útiles de años anteriores y tratar de aprovechar al máximo todo lo que ha quedado, como en el caso de las libretas, cuyas hojas restantes de varias se pueden coser para hacer una nueva.

El funcionario indicó que esta fecha siempre implica un mayor gasto en los hogares, pero no se debe caer en un endeudamiento que pueda traer repercusiones durante los próximos meses.

“Cuando no nos queda otra, pues ahí sí hay que ir y comprar artículos nuevos, pero hay que comparar precios”, expresó.

Alvidrez Cordero mencionó que a nivel nacional se realizan esfuerzos como las Ferias del Regreso a Clases para presentar opciones de descuento a las familias, además de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presenta también información sobre la calidad de diferentes productos para los estudiantes.

Puntualizó que lo más importante siempre es comparar precios y ajustarse a la economía familiar para no caer en deudas.