Recomiendan a trabajadores revisar que patrones cumplan con aportaciones al Infonavit

El Infonavit recomienda a los trabajadores y derechohabientes consultar continuamente el monto y la fecha de las aportaciones que deben realizar los patrones, así como el saldo de ahorro en la Subcuenta de Vivienda.

De acuerdo con el organismo, el empleador debe aportar al Infonavit cada bimestre el equivalente al 5 por ciento del salario diario integrado del trabajador.

El recurso se deposita directamente en la Subcuenta de Vivienda y permite que el ahorro siga creciendo mientras se mantiene una relación laboral formal.

El organismo destaca la importancia de que los trabajadores conozcan cuánto dinero han acumulado y revisen constantemente sus movimientos a través de Mi Cuenta Infonavit, ya que este ahorro forma parte de su patrimonio.

La Subcuenta de Vivienda puede utilizarse para adquirir una casa o disponer de esos recursos al momento del retiro.

Los derechohabientes que quieran verificar si su empresa está realizando las aportaciones deben ingresar al portal oficial con su número de seguridad social y contraseña.

En el apartado correspondiente, deben seleccionar la opción Mi Ahorro, ingresar a Resumen y solicitar los movimientos, que pueden descargarse en un documento PDF.

Esta consulta permite detectar si durante alguno de los bimestres no se realizaron las aportaciones correspondientes.