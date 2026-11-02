Reconoce AMD baja presión en la colonia Hacienda de Tapias

Aunque las autoridades aseguran que los reportes de baja presión y falta de agua en algunas colonias de la ciudad ya fueron atendidos, reconocen que todavía hay sectores de Hacienda de Tapias donde puede presentarse baja presión, principalmente para que el agua llegue a los tinacos.

En el caso de esta zona, algunos vecinos reportaron que reciben poca agua y con baja presión. Al respecto, el director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Jesús González Smith, explicó que antes del mantenimiento en la potabilizadora se registraba un servicio normal.

Sin embargo, a raíz de que se conectaron fuentes alternas para abastecer a esa colonia, comenzó el problema de baja presión.

“Agua sí tienen, lo que pasa es que hay gente que tiene hasta segundo nivel, no había esas viviendas en ese entonces. Ahorita estamos buscando llevarles más agua de otros lugares, del pozo del sur de la ciudad, por Hacienda de Tapias, en la parte de Primo de Verdad, y llevarles el agua a esa parte, que es la única que tenemos un problema con baja presión, pero sí tenemos agua”.

Dijo que algunas personas esperan que el agua llegue hasta un segundo tinaco, pero no cuentan con el sistema necesario.

Sobre las quejas de vecinos de El Huizache, indicó que el problema del pozo se resolvió prácticamente desde hace un mes y que actualmente cuentan con suficiente presión.

Mientras tanto, respecto a los reportes de la colonia Héctor Mayagoitia, explicó que el problema se presenta principalmente entre quienes viven en las partes más altas, así como en las colonias Juan Salazar y Valentín Gómez Farías, donde algunas viviendas se encuentran a una altura que dificulta que el agua llegue hasta los tinacos debido a la presión del servicio.