Reconoce APHIS-USDA buenos controles en la movilización de ganado en Durango

Los resultados y recomendaciones para el sector ganadero y las autoridades de Durango, tras la visita de inspección a la entidad realizada por personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA), ya fueron dados a conocer a través de una reunión virtual.

Dentro de los resultados de la visita de inspección, que se llevó a cabo del 20 al 25 de septiembre para analizar las acciones en el combate al gusano barrenador del ganado (GBB), las autoridades de Estados Unidos destacaron los buenos controles en la movilización de ganado.

De acuerdo con el reporte que compartió la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), se reconoce que Durango cumple con los lineamientos establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Además, destacan el trabajo realizado en los procesos de trazabilidad animal y, en general, las acciones coordinadas que realizan las distintas dependencias municipales y estatales, junto con el sector ganadero, para el control y contención de la plaga.

Recomendaciones

Atender las recomendaciones emitidas, así como continuar realizando gestiones con las autoridades federales, busca que, en un corto plazo, Durango pueda ser considerado para retomar la exportación de ganado en pie.

En el informe de resultados que se dio a conocer por las autoridades del estado se integran algunas recomendaciones para mejorar los procesos, como fortalecer la capacitación a los acopiadores y productores.

Entre las sugerencias que se registran está estandarizar los protocolos escritos para las engordas y acopios, en cuanto a la recepción e inspección del ganado por temas relacionados con el GBB.

También se solicitó aumentar el porcentaje de inspección en los lotes que se movilizan o transitan por los puntos de verificación e inspección de acceso al estado, entre otros.

Las autoridades estatales reportan que, antes del cierre de la frontera, Durango se encontraba en el tercer lugar nacional en cuanto a la exportación de ganado bovino en pie a Estados Unidos.