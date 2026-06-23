Reconoce SSD fallas críticas: dejan sin elevadores al Hospital Materno Infantil

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) reconoció de manera oficial, a través de un comunicado, el colapso en el sistema de movilidad interna del Hospital General Materno Infantil al confirmar que el nosocomio se ha quedado sin el servicio regular de elevadores debido a fallas mecánicas graves en sus componentes.

Mediante un documento institucional, las autoridades sanitarias admitieron que, tras una revisión técnica al único elevador que estaba funcionando para trasladar a pacientes, suministros y equipos, se detectaron piezas que no estaban en óptimas condiciones, por lo que la empresa proveedora ordenó detener por completo su operación ordinaria para evitar un riesgo mayor para los usuarios y el personal.

El documento señala textualmente que la dependencia "entiende que es un gran inconveniente al ser una institución médica que depende de este medio para la movilización", justificando, además, que los tiempos de reparación y la entrega de refacciones "salen completamente de nuestras manos" al depender de terceros.

Ante la parálisis de los elevadores, la SSD informó que se han tenido que implementar "medidas emergentes". Entre estas maniobras resalta la operación manual y controlada del elevador en horas específicas y exclusivamente por personal capacitado para mover insumos críticos y enfermos.

Asimismo, ante la imposibilidad de usar los pisos superiores de manera regular, la directiva del hospital optó por acondicionar áreas de la planta baja para la atención y recuperación de pacientes de corta estadía, además de reorganizar el flujo quirúrgico para evitar la saturación de los canales de acceso.

La institución cerró el aviso solicitando la "comprensión" de los familiares de los pacientes internados y agradeciendo el esfuerzo del personal de salud, quienes actualmente enfrentan las consecuencias operativas de laborar en un hospital de especialidades verticales sin un sistema funcional de ascensores.