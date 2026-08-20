Reconocen a personal de la Fiscalía Anticorrupción, en séptimo aniversario de la institución

A siete años de que inició funciones la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, se entregaron reconocimientos a la trayectoria, profesionalización y compromiso del personal.

Durante el evento se reconoció a servidoras y servidores públicos por sus cinco, seis y siete años de servicio en la institución, así como a quienes concluyeron el curso “Prevención, documentación e investigación de la tortura en México”, impartido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como parte de las acciones de profesionalización vinculadas con la investigación del delito de tortura, competencia de esta Fiscalía a través de su Unidad Especializada.

Asimismo, en su mensaje, el Fiscal Especializado destacó que, desde el inicio de funciones de esta instancia el 19 de agosto de 2019, la institución ha avanzado.

Resaltó que en 2019 Durango ocupaba el primer lugar nacional en la tasa de prevalencia de corrupción, de acuerdo con la ENCIG del INEGI, mientras que los resultados de 2025 ubican a la entidad en el lugar 15 nacional, por debajo de la media.