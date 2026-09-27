Reconocen apoyos de la 4t en Durango: Iván Gurrola

Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena en Durango, realizó un recorrido por el tianguis de la colonia Asentamientos Humanos, donde dialogó con comerciantes y ciudadanos que acuden cada semana a este tradicional espacio.

Durante el recorrido, Gurrola Vega conversó con los vendedores sobre las condiciones en las que realizan su actividad, así como sobre los principales retos que enfrentan para mantener sus ingresos y llevar el sustento a sus familias.

También escuchó las inquietudes de vecinos y consumidores, quienes compartieron distintas necesidades relacionadas con los servicios y el entorno de la zona.

El coordinador de regidores de Morena en Durango destacó la importancia de mantener una política cercana a la ciudadanía, recorriendo las colonias y espacios públicos para escuchar directamente a quienes viven y trabajan en ellos.

“Es en las calles, en las colonias y en estos espacios donde podemos conocer realmente lo que está pasando y cuáles son las necesidades de nuestra gente. Escuchar de frente a comerciantes y familias nos permite tener una visión más clara de lo que se requiere”, señaló.

Gurrola Vega reiteró que continuará realizando recorridos por distintos puntos de Durango para mantener comunicación directa con la ciudadanía y dar seguimiento a las inquietudes que surgen en cada sector.