Reconocen conducción de Ariadna Montiel en proceso de Morena

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, reconoció el trabajo que viene realizando la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, para conducir el proceso de selección de los Coordinadores de la Defensa de la Transformación en las entidades donde el próximo año se renovarán gubernaturas.

Iván Gurrola destacó que se trató de un proceso de gran relevancia política para el movimiento, debido a la cantidad de entidades involucradas y a las distintas expresiones y perfiles que han participado.

El líder morenista reconoció que la dirigencia nacional ha demostrado capacidad para conducir las definiciones mediante un mecanismo que contempla encuestas, mediciones y reglas previamente establecidas.

“Hay que reconocer el trabajo de nuestra presidenta nacional, Ariadna Montiel y de Citlali Hernández, no es sencillo conducir un partido como Morena, con tantas mujeres y hombres que tienen legítimas aspiraciones, pero hoy tenemos una dirigencia que está tomando decisiones y conduciendo el proceso con responsabilidad y respetando la voluntad del pueblo”expresó el entrevistado.

El morenista resaltó además la decisión de hacer públicos los resultados y la metodología de las encuestas para garantizar el que todo el proceso es limpio y apegado a los acuerdos tomados por los aspirantes.

Finalmente, Iván Gurrola llamó a la militancia y a quienes participaron en el proceso interno a cerrar filas en torno a las decisiones que tome la dirigencia nacional, privilegiando la unidad y el trabajo territorial de cara a 2027 , para seguir consolidando en México y en Durango, el segundo piso de la IV Transformación.