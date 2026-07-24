Reconocen trabajo de alcaldes de Morena en su primer año de gobierno

A unas semanas de cumplirse el primer año de gestión de los presidentes municipales emanados de Morena en Otáez, Tepehuanes, Tamazula y El Oro, el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, reconoció el trabajo realizado por los alcaldes Daniel Guerrero Sarabia, Ramón Sánchez Abdala, Ricardo Ochoa Beltrán y Tito Jesús López, al señalar que han demostrado que es posible gobernar con honestidad, cercanía con la gente y resultados.

Gurrola Vega destacó que, durante estos primeros meses de administración, los municipios han impulsado obras y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población, privilegiando la atención a las necesidades más apremiantes y el manejo responsable de los recursos públicos.

“Este primer año confirma que los gobiernos de Morena trabajan con un profundo compromiso social. Los alcaldes han mantenido un gobierno cercano a la ciudadanía, escuchando sus demandas y respondiendo con acciones concretas que fortalecen la infraestructura, los servicios públicos y el bienestar de las familias”, expresó.

El coordinador de regidores señaló que los municipios gobernados por Morena han privilegiado la transparencia, la austeridad y el combate a la corrupción, principios que, dijo, distinguen al movimiento de la Cuarta Transformación y que hoy se reflejan en administraciones más eficientes.

Asimismo, reconoció el esfuerzo realizado para gestionar recursos y coordinar acciones con los gobiernos estatal y federal, con el propósito de llevar mayores beneficios a las comunidades, especialmente a las más alejadas y con mayores necesidades.

Luis Iván Gurrola afirmó que el trabajo desarrollado por Daniel Guerrero Sarabia en Otáez, Ramón Sánchez Abdala en Tepehuanes, Ricardo Ochoa Beltrán en Tamazula y Tito Jesús López en El Oro representa un ejemplo del compromiso de Morena con el desarrollo regional y la atención permanente a la ciudadanía.

Finalmente, los felicitó y los exhortó a mantener el ritmo de trabajo durante los próximos años de gobierno, consolidando proyectos que continúen generando bienestar y desarrollo para sus municipios.