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Reconocen trabajo de alcaldes de Morena en su primer año de gobierno

Región de las Quebradas y norte del estado reportan avances importantes, afirma Iván Gurrola 

Reconocen trabajo de alcaldes de Morena en su primer año de gobierno

Reconocen trabajo de alcaldes de Morena en su primer año de gobierno

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A unas semanas de cumplirse el primer año de gestión de los presidentes municipales emanados de Morena en Otáez, Tepehuanes, Tamazula  y El Oro, el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, reconoció el trabajo realizado por los alcaldes Daniel Guerrero Sarabia, Ramón Sánchez Abdala, Ricardo Ochoa Beltrán y Tito Jesús López, al señalar que han demostrado que es posible gobernar con honestidad, cercanía con la gente y resultados.

Gurrola Vega destacó que, durante estos primeros meses de administración, los municipios han impulsado obras y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población, privilegiando la atención a las necesidades más apremiantes y el manejo responsable de los recursos públicos.

“Este primer año confirma que los gobiernos de Morena trabajan con un profundo compromiso social. Los alcaldes han mantenido un gobierno cercano a la ciudadanía, escuchando sus demandas y respondiendo con acciones concretas que fortalecen la infraestructura, los servicios públicos y el bienestar de las familias”, expresó.

El coordinador de regidores señaló que los municipios gobernados por Morena han privilegiado la transparencia, la austeridad y el combate a la corrupción, principios que, dijo, distinguen al movimiento de la Cuarta Transformación y que hoy se reflejan en administraciones más eficientes.

Asimismo, reconoció el esfuerzo realizado para gestionar recursos y coordinar acciones con los gobiernos estatal y federal, con el propósito de llevar mayores beneficios a las comunidades, especialmente a las más alejadas y con mayores necesidades.


Luis Iván Gurrola afirmó que el trabajo desarrollado por Daniel Guerrero Sarabia en Otáez, Ramón Sánchez Abdala en Tepehuanes, Ricardo Ochoa Beltrán en Tamazula y Tito Jesús López en El Oro representa un ejemplo del compromiso de Morena con el desarrollo regional y la atención permanente a la ciudadanía.


Finalmente, los felicitó y los exhortó a mantener el ritmo de trabajo durante los próximos años de gobierno, consolidando proyectos que continúen generando bienestar y desarrollo para sus municipios.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Iván Gurrola morena Morena, trabajo, acciones, primer

               

                
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