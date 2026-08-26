Reconocen trabajo del Alcalde de Otáez

El coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, reconoció el trabajo realizado por el presidente municipal de Otáez, Daniel Guerrero Sarabia, durante su primer año de gobierno, al destacar que las obras emprendidas responden a las necesidades planteadas directamente por las comunidades.

Gurrola Vega señaló que acciones en materia de electrificación, agua potable, caminos, pavimentación, infraestructura educativa y espacios deportivos representan avances importantes para las familias de la sierra.

El coordinador de regidores de Morena destacó especialmente la capacidad del Alcalde para mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, recorriendo las comunidades y escuchando las propuestas de sus habitantes para convertirlas en proyectos concretos. Consideró que esta forma de gobernar permite que los recursos y esfuerzos se orienten hacia las demandas más sentidas de la población.

“Quiero reconocer a Daniel Guerrero por este primer año de trabajo al frente de Otáez. Escuchar a la gente, recorrer las comunidades y atender sus necesidades es la mejor manera de construir un gobierno que dé resultados. Las obras que hoy se presentan reflejan ese compromiso con las familias”, expresó.

Finalmente, Gurrola Vega afirmó que desde Morena se reconoce el esfuerzo de los gobiernos municipales que trabajan de manera cercana con la población y generan resultados, al tiempo que felicitó a Daniel Guerrero por su Primer Informe de Gobierno y le deseó éxito en la continuidad de los proyectos que buscan transformar Otáez.