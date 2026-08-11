Durango

DEPORTISTAS DURANGUENSES

Reconocerán a los duranguenses medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

También buscarán conocer las necesidades de los deportistas en Durango.

Reconocerán a los duranguenses medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Reconocerán a los duranguenses medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

JUAN M. CÁRDENAS
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El Congreso del Estado acordó por unanimidad entregar un reconocimiento a seis deportistas duranguenses que obtuvieron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en las disciplinas de boxeo, fútbol y triatlón.

La propuesta fue presentada por la diputada local Sughey Torres Rodríguez durante la sesión de la Comisión Permanente de este martes y contempla reconocer a Valeria Amparán, Hugo Barrón, Karol Bernal, Jesús Serrato, Marcela Álvarez y Sebastián Echavarría por los resultados obtenidos en la competencia internacional.

Durante la discusión del punto de acuerdo, los diputados plantearon que el reconocimiento también sirva para conocer las condiciones en las que los atletas desarrollan su preparación.

En su intervención, el diputado local Alejandro Mojica Narváez propuso que, además de la entrega de reconocimientos, se realice una mesa de trabajo con los deportistas para conocer sus necesidades, particularmente en materia de entrenamiento y apoyos para el alto rendimiento.

Por su parte, el legislador Ontiel García Navarro señaló que los resultados deportivos deben acompañarse de mayores recursos para el deporte de alto rendimiento, al considerar que los atletas enfrentan dificultades para obtener patrocinios y financiar su preparación y participación en competencias.


El acuerdo aprobado establece la entrega de los reconocimientos, mientras que las propuestas relacionadas con apoyos y seguimiento constituyen planteamientos expresados durante la discusión.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 deportistas duranguenses atletas, conocer, apoyos, resultados

               

                
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