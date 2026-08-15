Recordando el pasado, fotografías de Durango Antiguo

Las antiguas fotografías de Durango permiten asomarse a una ciudad que, con el paso de las décadas, ha transformado sus espacios, pero también ha conservado en ellos parte de su memoria colectiva.

En esta ocasión se observan algunos espacios emblemáticos aún en la actualidad. Como el Monumento a Guadalupe Victoria, figura ligada a la historia nacional y al orgullo duranguense, que aparece como testimonio de una época en la que los espacios públicos funcionaban como puntos de encuentro y expresión de la identidad social.

O la captura de una vista del templo de Nuestra Señora de los Ángeles, que remite a una ciudad donde la arquitectura religiosa formaba parte esencial de la vida cotidiana, mientras que el Parque Guadiana, con el Lago de los Patos, evoca momentos de convivencia y recreación.

También forman parte de este recorrido el antiguo Palacio Municipal de Durango, hoy el Museo Regional conocido mejor por los duranguenses como “El Aguacate”, y la calle 5 de Febrero, en el corazón de la capital.

Las fotografías no solo muestran cómo era Durango en otra época, sino que también revelan una manera distinta de vivir la ciudad.