Recorte a SEED obligaría a ajustar gasto operativo; Telesecundarias siguen sin ser federalizadas

La Secretaría de Educación del Estado de Durango tendría que reducir el gasto en este segundo semestre en caso de un ajuste presupuestal anunciado por la Federación que no ha concretado absorber el gasto del área de Telesecundaria.

Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), explicó que el margen para realizar recortes es limitado, ya que alrededor del 95 por ciento del presupuesto destinado a la prestación de los servicios educativos, tanto estatales como federales, corresponde al pago de nómina, rubro que, aseguró, no puede verse afectado.

"Los salarios se tienen que seguir pagando. No podemos decirle a los trabajadores que esta quincena no hay dinero. Si hay un ajuste, tendrá que hacerse en materiales, servicios y en la parte administrativa", señaló.

Adame Calderón reconoció que la disminución de recursos federales afecta a todas las dependencias del Gobierno del Estado, por lo que la Secretaría de Educación también deberá contribuir con medidas de austeridad para ajustarse a los nuevos lineamientos presupuestales.

Respecto al proceso para que la Federación absorba el gasto de las Telesecundarias estatales, indicó que no se ha registrado el avance esperado, pese a los compromisos asumidos por el Gobierno Federal.

Afirmó que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta ofrecieron que la nómina de este subsistema educativo sería incorporada al gasto federal; sin embargo, después de dos años de gestiones, el proceso permanece sin concretarse.

"Seguimos haciendo trámites, pero no hemos logrado que la Federación absorba esa nómina como se prometió", expresó.

Mientras ese compromiso no se materialice y ante la posibilidad de nuevos recortes, la dependencia continuará buscando ajustes en el gasto operativo para mantener sin afectaciones el pago al personal docente y administrativo.