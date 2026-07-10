Recorte de 600 mdp obliga a Durango a fortalecer ingresos propios sin crear nuevos impuestos

El recorte superior a los 600 millones de pesos en las participaciones federales para Durango obligará al Estado a fortalecer sus ingresos propios sin recurrir a la creación de nuevos impuestos.

El diputado local Martín Vivanco Lira advirtió que la disminución de recursos presionará las finanzas estatales de cara a la elaboración del próximo presupuesto. Explicó que la reducción responde al ajuste en las proyecciones de recaudación federal derivado del comportamiento de la economía nacional y señaló que durante este año ya se han aplicado diversos recortes a las participaciones. Consideró que esta situación evidencia la necesidad de disminuir gradualmente la dependencia de los recursos federales.

Como alternativa, Vivanco Lira planteó ampliar los ingresos propios mediante el cobro de derechos por servicios que presta el Gobierno del Estado, sin incrementar la carga tributaria para los contribuyentes. Recordó que el Congreso ya aprobó anteriormente esquemas para que distintas dependencias cobren por servicios especializados y adelantó que, durante la discusión del próximo Paquete Económico, será necesario analizar nuevas opciones que fortalezcan las finanzas estatales.

El diputado también consideró que el actual sistema de coordinación fiscal entre la Federación y los estados requiere una revisión de fondo, al señalar que las entidades tienen una capacidad limitada para generar recursos propios.