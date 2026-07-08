Recorte de 1,800 mdp frena renovación de elevadores del Materno Infantil de Durango

Moisés Nájera Torres, titular de la Secretaría de Salud de Durango, aseguró que la renovación de los elevadores del Hospital Materno Infantil no se ha concretado debido a los recortes presupuestales acumulados durante los últimos tres años, que ascienden a alrededor de mil 800 millones de pesos para el sector salud.

El funcionario explicó que, aunque en mayo de 2024 existía el compromiso de sustituir en 15 meses los tres elevadores del hospital, los ajustes al presupuesto federal han impedido realizar esa inversión.

"Del 2024, 2025 y ahora en 2026 nos han venido haciendo recortes. Son alrededor de mil 800 millones de pesos y eso ha imposibilitado muchas acciones, entre ellas la renovación de los elevadores", comentó.

Indicó que, ante la falta de recursos, el Gobierno del Estado ha destinado presupuesto propio para mantener en operación los hospitales y atender las necesidades más urgentes de infraestructura y funcionamiento.

Sobre las fallas registradas en los elevadores, Nájera Torres señaló que el personal de mantenimiento realiza las reparaciones correspondientes; sin embargo, afirmó que el uso constante y, en algunos casos, el cierre inadecuado de las puertas vuelve a dañar los sensores y el sistema eléctrico.

"Los ponemos a funcionar, pero por las carreras o por el mal uso no cierran bien las puertas y vuelve a fallar el sistema eléctrico, porque trabajan con sensores", explicó.

El secretario también aseguró que durante el fin de semana circularon en redes sociales videos antiguos del hospital sobre el uso de los elevadores con la intención de generar confusión entre la población.

Precisó que algunas grabaciones difundidas corresponden a hechos ocurridos en 2024 y no reflejan la situación actual del nosocomio.

Respecto a las condiciones de acceso al hospital, el titular de la Secretaría de Salud defendió la eliminación de la carpa que anteriormente se ubicaba en el área de urgencias, al señalar que fue instalada únicamente durante la pandemia de Covid para cumplir con los protocolos sanitarios de espera en espacios abiertos.

Explicó que posteriormente fue sustituida por una sala de espera techada y con mobiliario para brindar mayor comodidad a los familiares de los pacientes.

Asimismo, hizo un llamado a la población para utilizar la rampa peatonal y evitar caminar por la rampa destinada al ingreso y salida de ambulancias, ya que representa un riesgo de accidentes.

"La rampa vehicular es exclusivamente para las ambulancias; la peatonal está a un costado y es la que debe utilizarse", concluyó.