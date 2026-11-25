Durante el acto conmemorativo por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se recordó a las 14 mujeres duranguenses víctimas de homicidios que se han registrado este año.

Ante las personas asistentes, se fue nombrando a cada una de ellas: Esther, Marisol, Karen, María Cecilia, Silvia María, Laura Olivia, Ceferina, Cecilia Janette, Juana, María Alejandra, Norma Irene, Escarlet, así como Juana y Liliana.

“Hoy las recordamos y las honramos con este pequeño homenaje en este espacio”, manifestó la presidenta de la Asociación Civil Sí hay mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo.

Como parte del acto conmemorativo que se llevó a cabo en la Plaza IV Centenario, se colocó una tela negra extendida en el piso acompañada de veladoras blancas y representaciones gráficas con los nombres de las mujeres recordadas.

Asimismo, después del pase de lista para visibilizar estos casos, se advirtió que Durango se ubica en los primeros lugares en violencia familiar, por lo que es urgente la implementación de medidas preventivas.