Recuperan a menor de edad durante cateo en Lerdo; fue puesta a disposición del DIF

Una menor de edad fue recuperada durante un operativo de cateo realizado en el municipio de Lerdo, Durango, mediante la intervención de elementos de distintas corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales, con la finalidad de garantizar su resguardo y ponerla a disposición del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La diligencia se llevó a cabo el jueves 29 de octubre, como parte de una investigación que derivó en la autorización de una orden de cateo, mediante la cual se permitió la intervención de las autoridades en un inmueble cuya ubicación no fue precisada.

En el operativo participaron agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, personal de Servicios Periciales y agentes del Ministerio Público, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con la información proporcionada, el objetivo principal de la intervención fue localizar y recuperar a una menor de edad, identificada únicamente con las iniciales A.C.M.S., para ponerla bajo el resguardo de las autoridades encargadas de la protección de niñas, niños y adolescentes.

Durante la diligencia también se contó con la presencia de su madre, identificada como Valeria Camila, quien acompañó a la menor en el procedimiento relacionado con su puesta a disposición del DIF, sin que se hayan dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que motivaron la intervención.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han precisado las causas que originaron la orden de cateo. Tampoco se ha detallado la situación familiar de la menor, por lo que el procedimiento quedó sujeto a las actuaciones de las instancias competentes para determinar las medidas de protección correspondientes.