Recuperan camioneta con reporte de robo en Durango; conductor fue detenido

Una camioneta que contaba con reporte de robo fue recuperada por elementos de la Policía Estatal durante un recorrido de vigilancia en la colonia Armando del Castillo Franco, de la ciudad de Durango, donde además fue detenido el hombre que conducía la unidad.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban labores de prevención del delito y detectaron una camioneta cuyas características coincidían con las de un vehículo que había sido reportado como robado, por lo que le marcaron el alto al conductor para efectuar una revisión.

Se trata de una camioneta Chevrolet S-10, tipo pick up, modelo 1994, de color azul, la cual era conducida por Jacobo, de 49 años de edad, quien al ser cuestionado por los elementos policiacos no presentó documentación que acreditara la propiedad de la unidad.

Fue robada recientemente

Ante esta situación, los agentes consultaron los datos del vehículo en el sistema de Plataforma México, donde confirmaron que contaba con una denuncia de robo presentada el pasado 18 de octubre del presente año, apenas un día antes de que fuera localizado.

Durante la inspección, los policías también encontraron en el interior de la camioneta una herramienta que, de acuerdo con el reporte policial, presuntamente habría sido utilizada para cometer el robo, por lo que procedieron al aseguramiento de la unidad y la detención del conductor.

Finalmente, Jacobo y la camioneta fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del detenido y esclarecer las circunstancias del robo.