Recuperan Chevy con reporte de robo, en Los Eucaliptos

Un automóvil con reporte de robo vigente fue localizado por elementos de seguridad pública en el fraccionamiento Los Eucaliptos, en la ciudad de Durango, por lo que la unidad fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades competentes.

El vehículo fue encontrado sobre la calle Isla Santa Margarita, entre Isla Tiburón e Isla Cerralvo. Se trata de uno de la marca Chevrolet, línea Chevy Pop, color gris, con placas de circulación GAT-511-C, el cual contaba con denuncia por robo desde el pasado 16 de julio.

De acuerdo con la información oficial, la unidad es propiedad de Jesús Ricardo Sánchez del Val, quien reportó el robo luego de que el automóvil desapareciera cuando se encontraba estacionado en la esquina de las calles Jamaica y Haití, en el fraccionamiento Las Américas.

Tras verificar los datos del automóvil en las plataformas correspondientes, los agentes confirmaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a su aseguramiento para realizar las diligencias de ley.

Finalmente, el vehículo quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a la carpeta de investigación y realizará los trámites necesarios para su devolución al legítimo propietario.