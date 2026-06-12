Recuperan coche de Torreón que fue robado en Gómez Palacio; estaba en Durango capital

Elementos de la Policía Estatal lograron recuperar en la ciudad de Durango un vehículo de reciente modelo que había sido robado con violencia en Gómez Palacio, unidad que era utilizada como transporte por aplicación en la ciudad de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, los hechos fueron reportados a través del número de emergencias 911, donde se solicitó apoyo para localizar un automóvil de la marca Kia, línea K3, modelo 2026, color blanco y sin placas de circulación, propiedad de Héctor Daniel Zermeño Macías.

Se informó que la unidad operaba como servicio de transporte mediante la plataforma Didi y que el pasado jueves fue abordada por varios sujetos que solicitaron un viaje hacia Gómez Palacio. Sin embargo, al llegar a territorio duranguense , los individuos amagaron al conductor y lo despojaron del vehículo con violencia.

Tras el reporte del robo, corporaciones de seguridad activaron los protocolos correspondientes y comenzaron la búsqueda mediante el sistema de geolocalización GPS con el que contaba la unidad, detectando que el automóvil se desplazaba hacia la capital del estado.

Fue durante un recorrido de vigilancia cuando los agentes localizaron el vehículo abandonado sobre el Periférico Sur, con dirección hacia la carretera a Mezquital. En la zona no fueron encontrados los presuntos responsables del atraco.

La unidad asegurada fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y los trámites necesarios para la devolución del automóvil a su propietario.