Recuperan dos vehículos con reporte de robo, en distintos puntos de Durango

Elementos de las corporaciones de seguridad localizaron dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente en diferentes sectores de la ciudad de Durango, por lo que ambas unidades fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Lo encuentran en el Barrio del Calvario

El primer hallazgo ocurrió sobre la calle Calvario, en el Barrio del Calvario, donde los agentes ubicaron un automóvil de la marca Mazda, línea M3S, modelo 2024, color plata cerámico, que era buscado por las autoridades tras haber sido robado el pasado 27 de junio.

De acuerdo con la carpeta de investigación, dicha unidad fue sustraída cuando se encontraba estacionada sobre la calle Mina, en el Barrio de Analco. El vehículo es propiedad de Mario Alan, quien previamente había presentado la denuncia correspondiente.

Otro más en los Eucaliptos

En un segundo operativo, los elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango localizaron un automóvil Stellantis Neón, modelo 1998, color rojo, con placas FZU758C, abandonado sobre la calle Isla de Guadalupe, en el fraccionamiento Eucaliptos.

Las investigaciones establecen que este vehículo fue robado el pasado 9 de julio en la calle José del Campo, en la colonia Nueva Vizcaya.

Ambas unidades fueron inspeccionadas por las autoridades para verificar sus condiciones y posteriormente quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se realizarán las diligencias necesarias antes de ser devueltas a sus propietarios.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si los dos vehículos fueron utilizados en la comisión de algún otro delito y para identificar a los responsables de ambos robos, por lo que no se descartan nuevas acciones derivadas de estos hallazgos.