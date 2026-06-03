Recuperan en Durango suburban que fue robada en Veracruz

Elementos de la Policía Estatal recuperaron una camioneta de lujo con reporte de robo durante un operativo realizado en la colonia Las Rosas de Gómez Palacio.

La movilización se originó tras una llamada al número de emergencias 911, donde la representante de una empresa arrendadora informó que el vehículo registraba movimiento a través de su sistema de geolocalización.

Se trata de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Suburban, modelo 2024, color blanco, con placas del estado de Durango , la cual había sido reportada como robada el pasado 17 de mayo en el estado de Veracruz.

La denunciante, identificada como Mónica, gerente de la empresa propietaria de la unidad, acompañó a los agentes durante el rastreo realizado mediante GPS.

Tras seguir la señal, los policías localizaron la camioneta abandonada en la colonia Las Rosas, donde procedieron a asegurarla para su puesta a disposición de las autoridades competentes.

El vehículo fue entregado a la Vicefiscalía General del Estado, Región Laguna, instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente para continuar con las indagatorias sobre este caso.