Recuperan en Tamazula tres camionetas robadas; habían sido hurtadas en Sinaloa

Elementos de las Bases Operativas Interinstitucionales (BOI) recuperaron tres vehículos con reporte de robo en el estado de Sinaloa durante un recorrido de vigilancia realizado en el municipio de Tamazula.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Estatal, Policía Municipal a través del Mando Coordinado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Las unidades fueron localizadas en un camino que conduce de la Junta Municipal de El Durazno a la localidad de San Darío, específicamente en la parte posterior de la pista aérea de El Alizal . Tras una inspección encabezada por personal de la Guardia Nacional, no se localizaron personas ni objetos ilícitos en el lugar.

Entre los vehículos asegurados se encuentra una Chevrolet Silverado modelo 2023 color blanco, una Ford F-150 modelo 2018 color gris y una Dodge Ram modelo 2014 color negro con placas del estado de California, Estados Unidos. Las tres unidades contaban con reportes de robo vigentes en el estado de Sinaloa, registrados en diferentes años.

Los vehículos fueron asegurados y trasladados ante el Agente del Ministerio Público, donde quedaron a disposición para la integración de la carpeta de investigación y los trámites correspondientes para su identificación y devolución a sus propietarios.