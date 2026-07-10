Recuperan en Tierra Blanca un Aveo con reporte de robo; fue hurtado en diciembre de 2023

Un vehículo con reporte de robo fue localizado por elementos de seguridad en calles del Barrio de Tierra Blanca, en la ciudad de Durango, durante un recorrido de vigilancia realizado por personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

De acuerdo con el informe oficial, la unidad asegurada es un automóvil de la marca Chevrolet, línea Aveo, modelo 2022, color azul, con número de serie LSGHD52H8ND151549, el cual al momento de su localización no portaba placas de circulación.

Las autoridades verificaron los datos del vehículo en las plataformas correspondientes y confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente desde el 14 de diciembre de 2023.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Privada de Ruiz, en el barrio de Tierra Blanca, sitio donde los elementos procedieron al aseguramiento de la unidad.

Una vez concluido el protocolo correspondiente, el automóvil fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias legales y realizar las investigaciones que permitan esclarecer el caso.

La Fiscalía General del Estado de Durango dará seguimiento a las indagatorias para determinar cómo llegó el vehículo al lugar donde fue encontrado y, en su momento, gestionar su devolución a la persona legalmente acreditada como propietaria.