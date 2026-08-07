Recuperan motocicleta robada en Durango y detienen a presunto ladrón

Una motocicleta que contaba con reporte de robo desde el pasado mes de abril fue recuperada por elementos policiacos durante un operativo realizado en el bulevar Dolores del Río y la calle El Tuito, en el fraccionamiento Las Playas.

Durante la intervención fue detenido un hombre identificado como Ángel Ernesto, de 32 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

La unidad recuperada es una motocicleta de la marca Italika, línea FT 150, modelo 2021, en colores negro y amarillo, la cual contaba con reporte de robo presentado por Jonathan Alonso.

De acuerdo con los datos proporcionados, el robo de la motocicleta ocurrió el pasado 6 de abril, cuando se encontraba en el Andador Playa Suave número 124, del fraccionamiento Canelas.

La motocicleta fue localizada durante los recorridos de vigilancia en el fraccionamiento Las Playas, donde los agentes detectaron la unidad y procedieron a verificar sus características y antecedentes.

Tras consultar la información del vehículo, las autoridades confirmaron que contaba con reporte de robo, por lo que procedieron a asegurarla y detener al hombre que la tenía en su poder.

La motocicleta fue puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y realizar los trámites necesarios para su devolución a su legítimo propietario, mientras que el detenido quedó sujeto al proceso correspondiente.