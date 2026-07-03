Recuperan tres vehículos robados en Durango; no reportan detenidos

Autoridades de los tres órdenes de gobierno localizaron este jueves tres vehículos con reporte de robo en diferentes puntos del municipio de Durango, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 12:00 horas en la localidad de Garabitos, donde personal de la Guardia Nacional encontró abandonada una camioneta de la marca Kia, modelo 2016, color gris, estacionada bajo unos árboles. Al verificar sus datos, se confirmó que contaba con reporte de robo.

Horas más tarde, a las 14:15, elementos de la Guardia de Recuperación de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado de Durango, localizaron un automóvil de la marca Chevrolet, línea Chevy, modelo 2005 sobre la calle Nápoles, en la colonia Universal. La unidad tenía reporte de robo vigente desde el pasado 17 de junio.

El vehículo recuperado cuenta con placas FXS-079-D y, tras su aseguramiento, fue entregado a la autoridad correspondiente para los trámites legales y las investigaciones del caso.

El tercer aseguramiento se registró cerca de las 17:00 horas en el poblado El Nayar, donde personal de la Secretaría de la Defensa Nacional encontró una camioneta de la marca Ford, línea Lobo, color rojo , con reporte de robo.

De acuerdo con el informe, la unidad estaba abandonada sobre la calle Felipe Pescador número 127, no portaba placas de circulación y presentaba algunos daños visibles en la carrocería.

Los tres vehículos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales, que darán seguimiento a las investigaciones para determinar las circunstancias en las que fueron robados y localizar a los responsables.