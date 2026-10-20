Reducción de jornada laboral elevará costos de operación, advierte Canaco Durango

Representantes del sector productivo consideran que la implementación de la reducción de la jornada laboral generará retos en las finanzas de los negocios.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, expuso que aunque el proceso se encuentra en una etapa de socialización y formalización, la medida podría traer consigo un impacto inevitable en los costos de operación.

“En cuestión de la reducción de la jornada laboral, pues sí es una situación que aunque todavía está en un proceso de comenzar a socializarse, comenzar a trabajarlo, que comience a formalizarse. Hay ciertas circunstancias de que sí hay una hora de reducción, pero también tenemos ciertas horas extras que podemos trabajar con ellos. Más que nada es trabajar de la mano y hacer esquemas de trabajo en el cual no pueda haber un impacto tan importante con esta reducción laboral, pero que pueda ser costeable, especialmente para las empresas”.

“Sí va a haber un impacto, muchas empresas van a tener que reducir hasta la cantidad de colaboradores, porque no va a ser costeable realmente esta reducción, pero bueno, ahora sí que hay que trabajar y concientizar también al mismo consumidor, que puede también llegar o que va a terminar impactando hacia el costo final”, indicó.

Por lo que expuso que hay empresas que se verán en la necesidad de replantear sus esquemas de trabajo para poder asumir la reducción de la jornada laboral que, por otro lado, representará un beneficio para el sector obrero en México.