Durango

Instituto de Parques Públicos

Reemplazarán botes de basura del Parque Guadiana por otros más grandes

Se están construyendo al menos cien botes de mayor tamaño, para atender la demanda de los residuos que se generan.

Reemplazarán botes de basura del Parque Guadiana por otros más grandes

Reemplazarán botes de basura del Parque Guadiana por otros más grandes

DENICE RAMÍREZ
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Luego de que se evidenciara una queja ciudadana por las condiciones en las que se encontraban algunas zonas del Parque Guadiana, entre ellas imágenes de botes de basura con deterioro, se informó por el Instituto de Parques Públicos que estos serán reemplazados por otros de mayor capacidad.

Se detalló a este medio de comunicación que se construyen alrededor de cien botes de basura de mayor tamaño para atender la cantidad de residuos que se generan, principalmente durante los fines de semana, cuando el parque recibe un gran número de visitantes.

De acuerdo con la información proporcionada, todos los botes de basura pequeños serán retirados y sustituidos por otros más grandes también metálicos, con el objetivo de mejorar la recolección de residuos en este espacio público.

Incluso, los contenedores más pequeños ya comenzaron a retirarse de algunas áreas del parque como parte de este proceso de renovación.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Parque Guadiana Instituto de Parques Públicos Basura basura, botes, residuos, serán

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas