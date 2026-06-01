Reemplazarán botes de basura del Parque Guadiana por otros más grandes

Luego de que se evidenciara una queja ciudadana por las condiciones en las que se encontraban algunas zonas del Parque Guadiana, entre ellas imágenes de botes de basura con deterioro, se informó por el Instituto de Parques Públicos que estos serán reemplazados por otros de mayor capacidad.

Se detalló a este medio de comunicación que se construyen alrededor de cien botes de basura de mayor tamaño para atender la cantidad de residuos que se generan, principalmente durante los fines de semana, cuando el parque recibe un gran número de visitantes.

De acuerdo con la información proporcionada, todos los botes de basura pequeños serán retirados y sustituidos por otros más grandes también metálicos, con el objetivo de mejorar la recolección de residuos en este espacio público.

Incluso, los contenedores más pequeños ya comenzaron a retirarse de algunas áreas del parque como parte de este proceso de renovación.