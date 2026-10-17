Reflexión y comedia, así fue el mensaje de la puesta en escena 'El método Grönholm' en Durango

El Teatro Ricardo Castro recibió este fin de semana la puesta en escena “El método Grönholm”, una comedia del dramaturgo español Jordi Galceran que aborda, con humor e ironía, las dinámicas de competencia, presión y rivalidad que pueden surgir durante un proceso de selección laboral.

La obra acercó al público duranguense a la historia de cuatro candidatos que aspiran a ocupar un alto puesto ejecutivo y que deben enfrentarse a una prueba grupal en la que las reglas cambian constantemente.

A medida que avanza el proceso, los participantes se ven obligados a revelar secretos, tomar decisiones difíciles y competir entre sí, mientras intentan descubrir si alguno de ellos es un infiltrado de la empresa.

UNA OBRA PARA REFLEXIONAR

Bajo la dirección de Rodrigo Nava, esta puesta en escena lleva al público a reflexionar sobre los límites éticos a los que una persona puede llegar para alcanzar sus objetivos profesionales, al tiempo que expone las contradicciones y tensiones que surgen en entornos laborales altamente competitivos.

El elenco que llegó a la capital fue Ana Serradilla, Tato Alexander, Erick Elías, Alex de la Madrid, Giuseppe Gamba y Daniel Haddad, quienes dan vida a los personajes de esta historia que combina situaciones inesperadas, humor y momentos de tensión.

La puesta en escena tuvo una respuesta favorable por parte del público, que disfrutó de las situaciones cómicas, los giros inesperados y los momentos de tensión que marcaron el desarrollo de la historia.

La interacción entre los personajes y los dilemas planteados en torno a la competencia laboral mantuvieron el interés de los asistentes durante la función.