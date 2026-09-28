Reflexionan sobre el Derecho a la Información y los retos tras la desaparición de los órganos garantes

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) llevó a cabo la mesa de análisis “El ejercicio del Derecho a la Información y el impacto ante la desaparición de los órganos garantes”.

Durante el desarrollo de la actividad, se hizo énfasis en el compromiso institucional y académico asumido en torno a la defensa del Derecho de Acceso a la Información Pública, destacando que su ejercicio pleno resulta indispensable como un pilar fundamental para la vida democrática, la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, se analizaron los desafíos contemporáneos e implicaciones directas que plantea la desaparición de los órganos autónomos.

La mesa de análisis contó con las intervenciones de Karen Flores Maciel, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial y catedrática de la Fader y Cipol, así como de Claudia Janeth Barrientos, periodista de El Siglo de Durango y docente de la misma unidad académica. El espacio de diálogo y reflexión fue moderado por Lourdes López Salas, presidenta de la Academia de Acceso a la Información e impulsora del Derecho de Acceso a la Información.